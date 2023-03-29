Говорят, что в Средневековье существовали пояса верности: удивитесь, узнав правду

Далеко не всем историям о том времени можно верить.

Пояс верности давно стал одним из самых известных символов Средневековья, связанных с интимной жизнью. Считается, что рыцари надевали его на своих жен перед походами, чтобы быть уверенными в их верности. На самом деле это было не так.

Как пишет исследовательница Розали Гилберт, написавшая книгу «Интимное Средневековье», истории о поясах верности лишь мифы и домыслы. На самом деле ни в одном тексте из той эпохи нельзя встретить хоть какое-то упоминание о металлическом нижнем белье, которое бы приходилось носить женщинам.

При этом Гилберт предполагает, что пояса могли использовать, но уже в эпоху Возрождения. Таким образом женщины пытались обезопасить себя от изнасилования, поэтому добровольно надевали неожиданный аксессуар, например, во время долгих путешествий или когда оставались одни без супруга.