Говорят, будет свадьба: Соседов случайно рассекретил любимую женщину

Сергей Соседов всегда отмахивался от вопросов о личном. Музыкальный критик давно попал в список заядлых холостяков страны. Но теперь оказалось, что он готов стать семейным человеком.

Телеведущий всю жизнь прожил с любимой мамой. В интервью критик не раз говорил, что и ему, и ей нравится вести общий быт. Что же касается отношений, то Соседов подчеркивал, что человек он сложный и ужиться с таким — задачка со звездочкой.

Вот почему удивлению публики не было предела, когда критик случайно рассекретил любимую женщину. Как пишет «Экспресс газета », вместе с молодой обворожительной шатенкой знаменитость увидели на «Славянском базаре в Витебске». И сомнений в том, что звезда и его спутница — пара, не было никаких.

Возлюбленные не скрывали своих чувств. К тому же, когда Соседов понял, что правда вышла наружу, то юлить не стал и представил стройную красотку как свою девушку. Пока о ней известно лишь то, что зовут ее Ирина и родом она из Беларуси. Говорят, свадьба пары не за горами, а потому поклонники замерли в томительном ожидании.