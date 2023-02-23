Говорящие на русском языке обязаны справиться с этим тестом

В школьные годы все мы знакомились с правилами и нормами русского языка на соответствующих уроках. Однако кто-то выучил их наизусть и не допускает на письме и в речи досадных ошибок, а кто-то считал ворон и в результате разговаривает и пишет неграмотно. Несколько лет назад Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в рамках которого поинтересовался у россиян - как они сами оценивают свою грамотность? 97% опрошенных согласились с тем, что знание правил и норм русского языка необходимо современному человеку. Большинство респондентов признались, что оценивают свою грамотность на 4 - такую оценку себе поставил каждый второй участник опроса. 12% россиян оценили свои знания на твердую 5, а вот 35% в своих глазах выглядят троечниками. Кстати, результаты опроса показали, что больше половины респондентов - целых 58% - хотели бы повысить уровень своей грамотности. Даже кто, кто счел себя отличником, заявили, что хотели бы немного подтянуть знания, при этом молодежи среди них было больше, чем пенсионеров.

А как хорошо знаете правила русского языка вы? Ответьте на вопросы теста, а мы расскажем, насколько вы грамотны.