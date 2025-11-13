Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал

Сходств столько, что в один материал не вместить.

Готовы поспорить, что вы знаете о «Гарри Поттере» все? А что, если вся магия Хогвартса – это не оригинальное творение Джоан Роулинг, а… хорошо замаскированный плагиат? В сети завирусилась конспирологическая теория, утверждающая, что культовая сага была «списана» с бразильского детского телешоу «Замок Ра-Тим-Бум».

И да, об этом пишут даже в бразильской прессе!

Замок, который появился раньше

Все началось с того, что внимательные фанаты заметили десятки пугающих совпадений между поттерианой и бразильским шоу, которое вышло в 1994 году – за три года до публикации «Гарри Поттера и Философского камня».

И самое интересное: в 90-е Джоан Роулинг жила в Португалии, где, по некоторым данным, это шоу также транслировалось. Совпадение? Не думаем! А теперь давайте загибать пальцы.

Нино vs Гарри: Близнецы-братья?

Начнем с главных героев. Юный волшебник Нино, как и Гарри, живет со своими дядей и тетей. Оба мальчика – сироты, воспитанные в мире обычных людей.

Но и это не все! Гарри Поттер ютился в каморке под лестницей. Угадайте, где располагалась спальня Нино? Правильно – в комнате под лестницей! А еще оба персонажа могут разговаривать со змеями.

Магическое место жительства

Хогвартс – это гигантский замок, полный тайн и магии. А где живет Нино? Тоже в замке!

Причем в обоих местах обитания есть свои секреты: в «Замке Ра-Тим-Бум» по трубам путешествует фиолетовое чудовище по имени Мау, а по канализационной системе Хогвартса и «Тайной комнате» бродит Василиск.

Оба замка выделяются огромными библиотеками с потайными секциями. Даже эльф Добби, оказывается, имеет бразильского «близнеца» – трусливого и говорящего тонким голосом Годофреда.

Злодеи, гости и волшебные артефакты

Даже второстепенные персонажи удивительно похожи. В бразильском шоу есть злой доктор Абобринья – лысый злодей, мечтающий разрушить замок, чтобы построить на его месте небоскреб. Напоминает лысого Волан-де-Морта и его планы насчет Хогвартса, не правда ли?

А как насчет журналистки Пенелопы, которая постоянно появляется в замке? Ее прямая параллель – Рита Скитер, назойливая репортерша из «Даров Смерти».

Даже говорящая шляпа в Хогвартсе, по мнению фанатов, может быть отсылкой к говорящим туфлям-тапочкам из бразильского шоу. Ну а местные детишки играют в игру, в которой им приходится ловить летающий мяч. Хм.

Вердикт: плагиат или великие мыслят одинаково?

Список совпадений можно продолжать очень долго: близнецы-изобретатели, похожие волшебные существа, и даже тот факт, что волшебники в бразильском шоу живут невероятно долго (Нино – 300 лет, а его тетя Моргана – все 6000!).

Конечно, официальных доказательств плагиата нет, и сама Роулинг никогда не комментировала эти слухи. Но количество параллелей действительно заставляет задуматься.

Что это – грандиозное заимствование или просто удивительное совпадение архетипов в детской фантастике? Решать только вам. Но теперь, пересматривая «Гарри Поттера», вы будете знать о его возможном бразильском «брате-близнеце».

Ранее мы писали: «Будет только мешать»: фанаты «Гарри Поттера» ополчились против нового героя в перезапуске – HBO пришлось вмешаться