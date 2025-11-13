Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал

Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал

13 ноября 2025 13:17
Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал

Сходств столько, что в один материал не вместить.

Готовы поспорить, что вы знаете о «Гарри Поттере» все? А что, если вся магия Хогвартса – это не оригинальное творение Джоан Роулинг, а… хорошо замаскированный плагиат? В сети завирусилась конспирологическая теория, утверждающая, что культовая сага была «списана» с бразильского детского телешоу «Замок Ра-Тим-Бум».

И да, об этом пишут даже в бразильской прессе!

Замок, который появился раньше

Все началось с того, что внимательные фанаты заметили десятки пугающих совпадений между поттерианой и бразильским шоу, которое вышло в 1994 году – за три года до публикации «Гарри Поттера и Философского камня».

И самое интересное: в 90-е Джоан Роулинг жила в Португалии, где, по некоторым данным, это шоу также транслировалось. Совпадение? Не думаем! А теперь давайте загибать пальцы.

Нино vs Гарри: Близнецы-братья?

Начнем с главных героев. Юный волшебник Нино, как и Гарри, живет со своими дядей и тетей. Оба мальчика – сироты, воспитанные в мире обычных людей.

Но и это не все! Гарри Поттер ютился в каморке под лестницей. Угадайте, где располагалась спальня Нино? Правильно – в комнате под лестницей! А еще оба персонажа могут разговаривать со змеями.

Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал

Магическое место жительства

Хогвартс – это гигантский замок, полный тайн и магии. А где живет Нино? Тоже в замке!

Причем в обоих местах обитания есть свои секреты: в «Замке Ра-Тим-Бум» по трубам путешествует фиолетовое чудовище по имени Мау, а по канализационной системе Хогвартса и «Тайной комнате» бродит Василиск.

Оба замка выделяются огромными библиотеками с потайными секциями. Даже эльф Добби, оказывается, имеет бразильского «близнеца» – трусливого и говорящего тонким голосом Годофреда.

Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал

Злодеи, гости и волшебные артефакты

Даже второстепенные персонажи удивительно похожи. В бразильском шоу есть злой доктор Абобринья – лысый злодей, мечтающий разрушить замок, чтобы построить на его месте небоскреб. Напоминает лысого Волан-де-Морта и его планы насчет Хогвартса, не правда ли?

Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал

А как насчет журналистки Пенелопы, которая постоянно появляется в замке? Ее прямая параллель – Рита Скитер, назойливая репортерша из «Даров Смерти».

Даже говорящая шляпа в Хогвартсе, по мнению фанатов, может быть отсылкой к говорящим туфлям-тапочкам из бразильского шоу. Ну а местные детишки играют в игру, в которой им приходится ловить летающий мяч. Хм.

Вердикт: плагиат или великие мыслят одинаково?

Список совпадений можно продолжать очень долго: близнецы-изобретатели, похожие волшебные существа, и даже тот факт, что волшебники в бразильском шоу живут невероятно долго (Нино – 300 лет, а его тетя Моргана – все 6000!).

Конечно, официальных доказательств плагиата нет, и сама Роулинг никогда не комментировала эти слухи. Но количество параллелей действительно заставляет задуматься.

Что это – грандиозное заимствование или просто удивительное совпадение архетипов в детской фантастике? Решать только вам. Но теперь, пересматривая «Гарри Поттера», вы будете знать о его возможном бразильском «брате-близнеце».

Ранее мы писали: «Будет только мешать»: фанаты «Гарри Поттера» ополчились против нового героя в перезапуске – HBO пришлось вмешаться

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Споры про Снейпа – ерунда: создатели «Гарри Поттера» от НВО уверены – сериал точно будет лучше фильмов (и у них есть веский повод) Споры про Снейпа – ерунда: создатели «Гарри Поттера» от НВО уверены – сериал точно будет лучше фильмов (и у них есть веский повод) Читать дальше 7 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже «Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже Читать дальше 10 декабря 2025
Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь Читать дальше 8 декабря 2025
«Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix «Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
Хитовое фэнтези нулевых внаглую скопировало «Властелина колец»: на Западе его презирают, зато в России любят до сих пор Хитовое фэнтези нулевых внаглую скопировало «Властелина колец»: на Западе его презирают, зато в России любят до сих пор Читать дальше 7 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше