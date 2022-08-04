Говорухин 12 лет отказывался снимать Ходченкову: вот что она натворила

В 2003 году Станислав Говорухин сделал никому не известную молодую актрису Светлану Ходченкову настоящей звездой. Он доверил ей главную роль в фильме «Благословите женщину». Лишь только увидев девушку с пышными формами и косой до пояса, постановщик понял, что искал именно эту актрису на роль. Светлане в силу неопытности тяжел далась работа на площадке — тем более что в фильме были постельные сцены с актёром Александром Балуевым.

Говорухин во всем поддерживал актрису-новичка, так как надеялся и дальше продолжать снимать ее в своих лентах. Но режиссер столкнулся с большим разочарованием. Светлана, оказавшаяся недовольной своим весом, после участия в картине сбросила 20 килограммов. Изменившаяся внешность артистки неприятно поразила Говорухина. Он предрек ей незавидную участь рядовой актрисы в проходных фильмах и сериалах и отказался с ней работать.

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Режиссер был верен своему принципу в течение 12 лет. За это время Ходченкова смогла развеять все его прогнозы, доказав, что она — актриса с общемировым именем. В результате постановщик пригласил Светлану в свою ленту «Конец прекрасной эпохи» в 2015 году.