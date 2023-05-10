Говорить об этом стыдно: не поверите, какую пластику сделала Нонна Мордюкова

Нонна Мордюкова оказалась одной из тех популярных актрис, которые отважились лечь под нож хирурга. В отличие от многих коллег, на пластику у звезды экрана нашлась действительно веская причина.

Знаменитости пришлось пережить страшную трагедию: в 1990 году она похоронила единственного сына. Беда не прошла для актрисы бесследно, и на фоне глубокой депрессии она сильно постарела, что сказалось на ее карьере.

Режиссеры перестали звать Мордюкову на съемочную площадку, и тогда она поняла, что без кардинальных мер не обойтись. Вопреки всем аргументам против, артистка все же сделала ряд омолаживающих операций и не прогадала. Заметно посвежев, она начала получать новые роли.

Знаменитость не скрывала, что прибегла к помощи хирургов, отмечая, что те буквально подарили ей новую жизнь. Таким образом, Нонна Викторовна пошла наперекор всем. Это сегодня многие медиаперсоны открыто заявляют о том, что ради молодости и красоты побывали на операционном столе. В СССР же подобного стыдились, поэтому, если и делали пластику, то предпочитали о таком молчать.