Говорили, что против воли увезли в аул: красавица с «Фабрики звезд» неспроста пропала
История годится для сюжета фильма.
Первый сезон «Фабрики звезд» был мегапопулярным. Благодаря этому шоу имя Марии Алалыкиной стало известно всей стране. Но неожиданно певица отказалась от публичности и исчезла с радаров.
Исполнительницу включили в состав группы «Фабрика», число поклонников которой росло не по дням, а по часам. Казалось бы, о таком мечтают миллионы девушек. Но блондинка потрясла коллег известием о том, что покидает коллектив.
На этом настояли родители артистки, которые хотели, чтобы их наследница получила серьезную профессию. А после выяснилось, что знаменитость вышла замуж, приняла ислам и уехала жить в Дагестан.
Правда, брак с Алексеем Зуенко не заладился. В 2008 году пара распалась из-за того, что мужчина ушел к подруге Алалыкиной. В Сети ведутся разговоры о том, что Мария вовсе не хотела менять религию. Якобы ее насильно увезли в аул, что стало большой трагедией для всей ее семьи.
Комментировать домыслы о своей жизни бывшая фабрикантка не желает. Тем временем ходят слухи, что она вышла замуж во второй раз и воспитывает шестерых детей.