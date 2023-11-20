Говорили, что против воли увезли в аул: красавица с «Фабрики звезд» неспроста пропала

Первый сезон «Фабрики звезд» был мегапопулярным. Благодаря этому шоу имя Марии Алалыкиной стало известно всей стране. Но неожиданно певица отказалась от публичности и исчезла с радаров.

Исполнительницу включили в состав группы «Фабрика», число поклонников которой росло не по дням, а по часам. Казалось бы, о таком мечтают миллионы девушек. Но блондинка потрясла коллег известием о том, что покидает коллектив.

На этом настояли родители артистки, которые хотели, чтобы их наследница получила серьезную профессию. А после выяснилось, что знаменитость вышла замуж, приняла ислам и уехала жить в Дагестан.

Правда, брак с Алексеем Зуенко не заладился. В 2008 году пара распалась из-за того, что мужчина ушел к подруге Алалыкиной. В Сети ведутся разговоры о том, что Мария вовсе не хотела менять религию. Якобы ее насильно увезли в аул, что стало большой трагедией для всей ее семьи.

Комментировать домыслы о своей жизни бывшая фабрикантка не желает. Тем временем ходят слухи, что она вышла замуж во второй раз и воспитывает шестерых детей.