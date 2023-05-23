Говорили, что американка родила от мужа Заворотнюк: вот какой выросла девушка

Петр Чернышев воспитывает дочь Милу, которую ему в 2018 году родила актриса Анастасия Заворотнюк. Ходят слухи, что это не единственная наследница прославленного фигуриста.

В свое время спортсмен выступал в паре с американкой Наоми Ланг. Пара завоевала немало наград — их могло быть еще больше, если бы не одно но. Фигуристка получила травму, а после и вовсе ушла из профессионального спорта. Причиной стало то, что она родила дочь Лили-Эшли.

После этого появились слухи о том, что отцом девочки стал именно Чернышев. Звездам приписывали страстный роман. Говорят, именно из-за Ланг фигурист расстался с первой женой Натальей Анненко. В любом случае официальных подтверждений этим домыслам нет.

И хоть в Сети есть информация о том, что Ланг родила от акробата Владимира Беседина, поклонники продолжают искать сходство 19-летней Лили-Эшли с Чернышевым. И стоит признать, что многие его находят.