Говорил, что сын один: Нагиев проболтался о тайном ребенке

Дмитрий Нагиев считается одним из самых закрытых отечественных артистов. Он никогда не рассказывает о своей семье, а публике знаком лишь его сын Кирилл, который пошел по стопам отца. Из-за этого среди поклонников часто появляются слухи о романах знаменитости, а не так давно он дал понять фанатам, что становился отцом не один раз.

Так, в одном из интервью Нагиев назвал Кирилла своим старшим сыном. После этого артист понял, что приоткрыл завесу тайны и тут же осудил сам себя, ведь дал понять, что у него есть и младшие дети.

Звезда «Елок» отказался раскрывать другие подробности своей личной жизни, но объяснил, почему не рассказывает публике о своих родных. Как оказалось, Нагиев переживает за близких и не хочет, чтобы они страдали от его популярности и известности.