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Говорил, что сын один: Нагиев проболтался о тайном ребенке

14 августа 2023 14:00
Говорил, что сын один: Нагиев проболтался о тайном ребенке

Звезда экрана приоткрыл тайну личной жизни.

Дмитрий Нагиев считается одним из самых закрытых отечественных артистов. Он никогда не рассказывает о своей семье, а публике знаком лишь его сын Кирилл, который пошел по стопам отца. Из-за этого среди поклонников часто появляются слухи о романах знаменитости, а не так давно он дал понять фанатам, что становился отцом не один раз.

Так, в одном из интервью Нагиев назвал Кирилла своим старшим сыном. После этого артист понял, что приоткрыл завесу тайны и тут же осудил сам себя, ведь дал понять, что у него есть и младшие дети.

Звезда «Елок» отказался раскрывать другие подробности своей личной жизни, но объяснил, почему не рассказывает публике о своих родных. Как оказалось, Нагиев переживает за близких и не хочет, чтобы они страдали от его популярности и известности.

«Я себе эту жизнь сам выбрал, что там выберут, я не знаю», — отметил артист.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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