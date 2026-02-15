Готовы ждать 4 года? «Гарри Поттер» от НВО точно разочарует фанатов Волан-де-Морта – Киллиана Мерфи все-таки не увидим

15 февраля 2026 20:32
Дебютный сезон мог выделиться на фоне прошлых экранизаций и даже книг, но увы.

После новостей о том, что «Гарри Поттер» от НВО собирается серьезно расширить лор книг Роулинг, фанаты начали надеяться увидеть Волан‑де‑Морта уже в первом сезоне грядущего сериала HBO. Но увы: авторитетные инсайдеры дали понять, что эпика ждать не приходится.

По данным Дэниэла Рихтмана, Темный лорд появится лишь как голос. Создатели уже утвердили актера озвучки, но полноценное экранное воплощение персонажа отложено на будущие сезоны, сообщает ComicBook.

Такой подход отчасти повторяет логику кинофраншизы: Рэйф Файнс впервые предстал в роли Волан-де-Морта только в четвертом фильме – «Гарри Поттер и Кубок огня».

Сериал пойдет схожим путем, но в первом сезоне нас ждет расширение линий второстепенных персонажей – например, семьи Малфоев, других учеников и преподавателей Хогвартса.

Есть и другая проблема: вопреки всем слухам, Киллиан Мерфи уже отрицал, что сыграет Темного лорда, а инсайдеры также связывали эту роль с Тильдой Суинтон, которая игнорирует любые сплетни о мальчике, который выжил.

Конечно, отсутствие Волан‑де‑Морта на экране может расстроить часть аудитории, но такой ход соответствует канону: в первых книгах антагонист тоже существовал скорее как тень, зловещий голос за кулисами, постепенно обретая плоть и силу.

Только вот, если исходить из того, что первые сезоны будут выходить каждый год, нового Волан-де-Морта мы увидим не ранее 2030 года (премьера «Философского камня» запланирована на 2027-й). Звучит удручающе, согласны?

Фото: Кадры из фильмов франшизы «Гарри Поттер»
Алексей Плеткин
