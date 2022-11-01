Готовы на все ради денег: самые корыстные и меркантильные знаки Зодиака

Материальные блага, безусловно, имеют большое значение в жизни каждого человека. Комфортное и уютное жилье, современный автомобиль, гаджеты, без которых сегодня нельзя представить себе жизнь - мы хотим располагать всеми этими благами, а также обеспечить ими своих близких. Однако некоторые люди питают к деньгам и вещам куда более сложные чувства - они трясутся над каждой копейкой и при этом стремятся ухватить себе как можно больший кусок, когда представляется такая возможность. Астрологи рассказали, под какими знаками рождаются самые расчетливые и меркантильные жадины.

Телец

Представители земного знака способны часами говорить о морали, нравственных качествах и духовной жизни человека, но на самом деле для них на первом месте всегда будут деньги. Тельцы на протяжении всей своей жизни будут стремиться заполучить как можно больше.

Зачастую ради финансов они способны пойти по головам своих коллег, друзей и близких.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, известны своей прижимистостью. Уже в детстве они не желают делиться с товарищами по песочнице своими главными на тот момент сокровищами - игрушками. Затем Раки вырастают, но своих привычек не меняют. Свои сбережения они держат под замком и не доверяют распоряжаться ими даже супругу, постоянно на всем экономят.

Дева

Девы - настоящие “скупые рыцари”. Представители земного знака скрупулезно подсчитывают каждую копейку. При этом зарабатывают они неплохо и могли бы с легкостью выходить за рамки бюджета. Однако природная скупость мешает Девам наслаждаться материальными благами и баловать своих близких, хотя бы время от времени.

Этот знак из тех, у кого зимой снега не допросишься.

Стрелец

Справедливости ради, Стрельцы - действительно настоящие трудяги, которые потом и кровью зарабатывают свое состояние. Однако даже получая за свой труд приличные деньги, уроженцы огненного знака стремятся сэкономить буквально на всем.

Они любят хвастаться своим заработком, однако когда дело доходит до того, чтобы сделать близкому человеку подарок или устроить праздник, они выбирают самый дешевый вариант.

Козерог

Всю свою жизнь Козерог посвящает одной-единственной цели - заработать как можно больше. В своем стремлении к наживе уроженцы земного знака часто перегибают палку. Они покупают самые дешевые вещи и продукты, чтобы сэкономить, практически не балуют своих родственников и друзей подарками или другими сюрпризами. Вместо этого Козерог, словно Кощей, будет чахнуть над своими несметными сокровищами.