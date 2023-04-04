Готовьтесь падать со стула: как выглядит девушка, похудевшая на 240 кг из-за риска смерти

Постоянные скандалы в семье привели к тому, что Кристина Филлипс в 12 лет весила 120 килограммов. Мало что изменилось и с замужеством: муж потчевал ее привычным фастфудом и тортами с газировкой. К 21 году вес девушки достиг 300 кило. Врачи предупредили, что такими темпами она не доживет и до 30 лет.

Кристина обратилась в программу «Я вешу 300 кг». Там диетологи составили для нее индивидуальную диету. Также специалисты разработали план тренировок для девушки. Ей сделали операцию по уменьшению желудка и удалили лишнюю кожу.

За пять лет Филлипс избавилась от 238 кг. Из толстой девушки с болезненным видом и красными щеками она превратилась в симпатичную и счастливую брюнетку. Муж не поддержал ее стремление измениться и «соблазнял» Кристину вкусняшками, пока она худела. Поэтому она нашла счастье с новым мужчиной, от которого не так давно родила ребенка.