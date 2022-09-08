Готовьтесь к триумфу: эти знаки Зодиака получат желаемое повышение до конца года

После летнего отпуска знаки зодиака возвращаются к работе - кто-то с новыми силами и амбициозными проектами, а кто-то с мыслями о том, как хорошо было бы отдохнуть еще месяц-другой. Однако астрологи не советуют последним расслабляться - осень и начало зимы станут благоприятным временем для восхождения по карьерной лестнице. Особенно благосклонна фортуна будет к семи знакам зодиака - рассказываем, о ком идет речь.

Овен

Звезды говорят, что оставшиеся месяцы 2022 года Овнам предстоит хорошенько потрудиться, однако и результаты будут соответствующие.

Представителям огненного знака удастся самым лучшим образом зарекомендовать себя перед руководством и получить заветное повышение.

Телец

Астрологи прогнозируют Тельцам резкий поворот в карьере - с большей вероятностью это произойдет в ноябре 2022. Возможно, уроженцам знака придется сменить работу, но они от этого только выиграют - на новом месте их будет ждать более высокая должность, чем на предыдущей, и соответствующие бонусы.

Близнецы

Представителям воздушного знака звезды сулят большие карьерные успехи - вполне вероятно, что на работе сменится руководство, и новый начальник посчитает нужным поощрить Близнецов за усердный труд.

Кроме того, удача ожидает тех уроженцев знака, которые работают на фрилансе.

Лев

Октябрь и ноябрь 2022 положат начало новому витку в карьере Львов. Как отмечают астрологи, особенно это касается тех уроженцев знака, у которых есть собственный бизнес. Львам рекомендуются развивать свое дело в интернете - это принесет феноменальный доход и отличную репутацию.

Дева

Оставшиеся месяцы 2022 года Девам нужно быть внимательными к новым знакомым - небесные светила обещают, что кто-то из них поможет уроженцам знака подняться по карьерной лестнице или предложит занять должность мечты на новом месте работы.

Бояться не стоит - все перемены будут к лучшему.

Скорпион

Звезды обещают Скорпионам необыкновенный подъем в профессиональной сфере - появится возможность привлечь широкое внимание к своему бизнесу, причем дело касается не только клиентов, но и партнеров. Не стоит пренебрегать продвижением в интернете - это обеспечит приток заказов.

Водолей

Если представители воздушного знака не станут лениться, то до конца 2022 года они получат гораздо больше, чем представляли в самых смелых мечтах. Возможно, Водолея пригласят на работу в крупную компанию.