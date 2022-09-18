Готовьтесь к переменам: знаки зодиака, которые найдут другую работу в 2022 году

До конца года в карьере этих знаков произойдут радикальные перемены.

Период отпусков остался позади, наступили трудовые будни, для кого-то яркие и захватывающие, для кого-то - серые и скучные. Одни сотрудники стремятся к покорению новых карьерных высот, другие мечтают о том, как сменят нелюбимую работу и наконец заживут припеваючи. По мнению астрологов, перемены в карьере способны предсказать звезды - рассказываем, каким трем знакам зодиака стоит приготовиться к крупным переменам.

Овен

Представители огненного знака слишком амбициозны для того, чтобы подолгу сидеть на одной и той же должности. Как только Овны понимают, что этот достигли потолка в том или ином виде деятельности, они начинают ужасно скучать. Они хорошо знают, что способны на большее - у этого знака прекрасно развиты лидерские качества, поэтому из них получаются талантливые, вдохновленные и успешные руководители.

Когда Овен находится на месте подчиненного, его не оставляют мысли о повышении и соответствующем окладе.

По мнению астрологов, в 2022 году у знака есть все шансы либо подняться выше по карьерной лестнице, либо получить интересное предложение в другой компании.

Стрелец

Еще один огненный знак, которому до конца 2022 года будет сопутствовать удача в сфере карьеры - это Стрелец. Представители этого знака очень активны и коммуникабельны, они настоящие генераторы интересных идей и проектов. Все это не остается без внимания руководства.

Есть вероятность, что в ближайшем будущем Стрельцы получат предложение о повышении, причем речь может идти как о заработке, так и о должности.

Если же начальство не спешит выступить с такого рода инициативой, уроженцы огненного знака могут с чистой совестью отправляться на поиски другой работы, где их заслуги и таланты оценят по достоинству.

Водолей

2022 год - благоприятное время для карьерного роста Водолеев. Представители воздушной стихии постоянно держат курс на саморазвитие, они не могут довольствоваться должностью, которая не предполагает движения вверх. Водолей обладает всеми данными для того, чтобы занять высокие позиции на карьерной лестнице. Поэтому им не нужно откладывать дело в долгий ящик и смело идти к руководству с конкретными предложениями.

Успехи ожидают в самозанятых Водолеев - возможно, им удастся выйти на новый уровень продвижения своих услуг.

Клиентов будет невероятно много, а заработок потечет рекой.