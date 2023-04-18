Готовьтесь к хорошим новостям: этот знак Зодиака получит неожиданный сюрприз в мае 2023

Астрологи рассказали, для кого последний весенний месяц будет особенно благоприятным.

Совсем скоро самый нарядный и цветущий месяц в году вступит в свои права. В мае с его голубым небом, ясным солнышком и обилием пышного цветения хочется наслаждаться жизнью и получать только хорошие новости. По словам астрологов, такой щедрый подарок звезды сделают представителям только одного знака зодиака. Именно они могут рассчитывать на неожиданный сюрприз, прекрасное настроение на протяжении всего месяца и поддержку мироздания. Рассказываем, кто же эти счастливчики.

Весы

В мае 2023 представители воздушного знака почувствуют себя настоящими баловнями фортуны. Благоприятные перемены Весы почувствуют даже на самих себе - с началом последнего весеннего месяца настроение у них всегда будет на высоте. Захочется горы свернуть, совершить нечто особенное и грандиозное.

Как говорят небесные светила, в мае удача и перспективные возможности будут сами идти Весам в руки.

Если уроженцы знака не станут лениться и бездействовать, то смогут поймать не один и даже не два таких шанса, им хватит энергии и времени для того, чтобы воплотить в жизнь все свои планы.

В карьере и бизнесе представителей воздушной стихии ждет стабильность и успех. Весы смогут зарекомендовать себя с лучшей стороны перед руководством и получить как раз таки одну из особенных возможностей - взяться за перспективный проект и получить повышение со всеми приятными бонусами.

Но больше всего, по словам астрологов, Весы будут счастливы не в офисе, отмечая с коллегами свои профессиональные успехи, а дома с самыми близкими людьми.

Отношения в семье станут гораздо более гармоничными, чем раньше, представители разных поколений придут к согласию и взаимопониманию.

Возможны приятные сюрпризы от родственников и любимых. Так, например, звезды обещают Весам, что родители преподнесут им щедрый подарок. Возможно, это будут ключи от новой квартиры или автомобиля. Не стоит отвергать солидный дар, обижать родственников отказом, астрологи рекомендуют принять подношение с благодарностью.

Кроме того, партнер и дети также станут источниками радости и вдохновения.

Первый побалует своим вниманием, заботой и лаской, вторые порадуют отличными отметками в школе, хорошим поведением и успехами в творчестве. Одним словом, в мае Весов ожидают лишь приятные сюрпризы и подарки судьбы.