Готовьте пачку «Оскаров»: худшие прогнозы об «Аватаре 3» не сбылись – Кэмерон наконец исправил главную ошибку прошлых частей

7 декабря 2025 08:56
Режиссер, видимо, учел даже негативные отзывы.

Пока зрители гадают, каким получится «Аватар: Пламя и пепел» экспертное сообщество не сомневается: перед нами потенциальный триумфатор наградного сезона. Кажется, Джеймс Кэмерон провел работу над ошибками.

Что говорят эксперты

Научные сотрудники американского института кинематографии (AFI) включил фильм в топ‑10 лучших картин 2025 года. Это серьёзный индикатор: в последние годы 8 из 10 лент из списка AFI получали номинации на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

А это значит, «Аватар 3» уже попал в поле зрения академиков – не как зрелищный блокбастер, а как художественное высказывание с полноценным сюжетом, а не «ради галочки», как в двух предыдущих частях. Именно этого зрители и боялись больше всего. Как оказалось, зря.

Кто, если не «Аватар: Пламя и пепел»?

AFI отбирает фильмы не по кассовым сборам, а по критериям культурной значимости, художественной самобытности и влияния на индустрию.

То, что «Аватар 3» оказался в компании таких разноплановых работ, как «Франкенштейн», «Злая. Часть 2» и «Хамнет», говорит о признании его амбиций за пределами жанра фантастики.

В чём сила «Аватара 3»?

Эксперты выделяют два ключевых фактора, которые могут принести фильму награды в самых разных категориях:

Технологическая революция

Каждая часть «Аватара» задавала новые стандарты визуальных эффектов. Если «Пламя и пепел» продолжит эту традицию, академики вряд ли пройдут мимо – особенно в категориях «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая работа художника‑постановщика».

Глубина повествования

Несмотря на репутацию «фильма про синих человечков», триквел саги Джеймса Кэмерона затронет сложные темы: колониализм, экологию, конфликт культур. Все это сыграет блокбастеру на руку в борьбе за «Лучший фильм».

Церемония AFI пройдёт 9 января в Лос‑Анджелесе – это первый крупный смотр наградного сезона. Если «Пламя и пепел» получит там тёплые отзывы, это задаст тон всей кампании по продвижению фильма на «Оскар».

Ранее мы писали: «Будет провалом»: «Аватар 3» обязан собрать «космическую» сумму, чтобы получить продолжение – даже $1 500 000 000 не хватит

Фото: Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025)
Алексей Плеткин
