Готовьте носовые платки: страшная судьба сына «Девушки с характером» Серовой

Ее супруг погиб, когда Валентина Серова еще только носила ребенка. Ни отцовское имя, ни второй папа Константин Симонов не помогли ему устроить судьбу. По одной из версий, именно Симонов поспособствовал тому, чтобы расстроить жизнь сына своей возлюбленной.

Всесоюзно известная Катя Иванова из «Девушки с характером» познакомилась с военкором и писателем то ли за кулисами театра, то ли тогда, когда он приехал к ней домой писать некролог о ее втором муже — летчике-испытателе и герое Гражданской войны Анатолии Серове.

Симонов красиво ухаживал. Серовой он посвятил сборник стихов «С тобой и без тебя» и знаменитое «Жди меня...». Первое время много времени проводил с пасынком в детских играх. После появления общей дочери писатель охладел к нему. К тому же до него дошли слухи о романе Серовой с маршалом Рокоссовским. К этому времени у звездного отпрыска начались проблемы с алкоголем. Симонов убедил жену сдать ребенка в интернат, вопреки протестам его бабушки и дедушки по отцу.

В спецзаведении за Уралом сын Серовой еще больше пристрастился к алкоголю и попал в колонию. В Москву он вернулся глубоко зависимым человеком, а умер в 36 лет — в один год с матерью.