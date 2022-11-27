Готовьте наряды: женщины с этими именами удачно выйдут замуж в самом начале 2023 года

2023 год начнется для некоторых женщин с радостного события - долгожданной свадьбы, которая поможет им решить все жизненные проблемы. Такое везение свалится на голову обладательниц определенных имен, которые давно мечтали об удачном замужестве. По словам экспертов в сфере эзотерики, благодаря выгодному браку эти женщины смогут справиться со всеми жизненными трудностями. Рассказываем, кто же эти счастливицы.

Алена

Девушки, которые носят имя Алена, прекрасно знают, чего хотят от жизни. В списке их приоритетов определенно будет заботливый, внимательный и обеспеченный мужчина, который сможет воплотить в реальность любые капризы своей возлюбленной. Поскольку у обладательниц этого имени нет проблем с мужским вниманием, им всегда есть из кого выбирать. Экстрасенсы говорят, что уже скоро в жизни Алены появится поклонник, который будет идеально отвечать всем ее запросам.

Свадьба тоже не за горами.

Ксения

Носительницы имени Ксения могли бы с легкостью исполнить свои мечты самостоятельно - благодаря своему упорству, трудолюбию и целеустремленности. Однако в глубине души Ксюши все равно мечтают о прекрасном принце, который появится в их жизни однажды и станет настоящей опорой. Согласно прогнозам, у обладательниц этого имени есть все шансы выйти за такого мужчину уже в начале следующего года - союз будет успешным, счастливым и долговременным.

Мирослава

Необычное имя Мирослава как нельзя лучше подходит своей обладательнице. Девушки, которых родители нарекли именно так, всегда находятся в центре внимания мужчин. Обаятельные, притягательные, умеющие расположить к себе - так можно коротко описать носительниц имени Мирослава. Любой представитель сильного пола был бы счастлив назвать такую девушку своей женой, но повезет только избранному.

Брак, который Мирослава заключит уже в начале 2023 года, позволит ей исполнить все ее желания.

Ирина

В числе счастливиц, которым повезет удачно выйти замуж уже в первые месяцы нового года, оказались девушки с именем Ирина. Обладательницы этого имени не станут довольствоваться малым - их привлекают солидные мужчины, готовые подарить своей избраннице и семье сказочную жизнь.