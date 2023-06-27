Готовьте купальник: вот какое время в июле 2023 самое благоприятное для отдыха

Астрологи рассказали, когда лучше всего отправляться в отпуск.

После интенсивного рабочего года хочется отдохнуть на полную катушку. Но не всегда отпуск получается именно таким, каким планировали его изначально: то погода подведет, то обещания туроператора не совпадают с реальностью, то смена обстановки отражается на организме не самым лучшим образом. Чтобы отпуск прошел на все сто и оставил после себя исключительно положительные впечатления, астрологи советуют ориентироваться на прогнозы звезд. Рассказываем, когда лучше всего отправляться на отдых в июле 2023.

4 июля

На этот день стоит запланировать старт путешествия, конечной целью которого будет отдых на побережье. Размеренное времяпровождение на пляже, купание, морской или речной круиз - звезды обещают, что в начале июля будет наиболее благоприятное время для подобного расслабляющего времяпровождения.

Кроме того, именно сейчас небесные светила дают “зеленый свет” для поездок в горы.

Все, кто хотел тщательно изучить туристические тропинки и на собственном опыте проверить, что “лучше гор могут быть только горы”, могут смело отправляться в поход. Он обещает быть удивительным и незабываемым.

18 июля

Всем, кто планировал романтический вояж, астрологи рекомендуют обратить внимание на эту дату. Во второй половине июля звезды будут благосклонны к влюбленным парочкам. Поездки, в которые они отправятся, принесут много незабываемых впечатлений, а может быть, и станут отправной точкой для нового этапа в отношениях.

Семейные путешествия с детьми, запланированные на это время, также пройдут благополучно.

Все домочадцы будут в приподнятом настроении, в дороге и в пункте прибытия никто не станет капризничать или спорить, какое место в городе посетить. Загородный отдых у бабушки и дедушки тоже лучше планировать на этот период.

26 июля

Планируете активный отдых, например, поход с друзьями или с группой единомышленников? Звезды советуют обратить внимание на последние дни июля - именно этот период благоприятен для туристических путешествий. Все участники будут в тонусе, погодные условия окажутся как раз такими, какие необходимы.

Кроме того, познавательные поездки с обширной культурной программой - музеями, экскурсиями и т.д., также стоит планировать на это время.

Возможно, для кого-то это путешествие станет толчком к тщательному изучению истории или искусства того или иного города или региона.