Готовьте карманы: конец лета готовит этим трем знакам Зодиака финансовый успех

Названы знаки, у которых есть все шансы разбогатеть в ближайшее время.

Конец лета - не самый лучший период для семейного и личного бюджета: одна часть средств была потрачена на летний отдых, другая - на подготовку к осени. В это время многие не отказались бы от дополнительных денежных поступлений, однако фортуна будет на стороне только трех знаков зодиака. Рассказываем, кому звезды сулят неожиданное финансовое везение.

Телец

Представителям земного знака астрологи предрекают дополнительный заработок. Если Телец давно мечтал найти еще один источник дохода, то ему следует обратить внимание на свои хобби и задуматься, можно ли их монетизировать. Переживать по поводу того, будет ли востребован такой товар, не стоит: в интернете люди давным-давно выставляют на продажу ручные изделия и находят своего покупателя.

Поэтому Тельцы, умеющие рисовать, шить, мастерить разного рода поделки и т.д., могут совместить приятное с полезным и начать заниматься любимым делом для того, чтобы на нем зарабатывать.

Им стоит завести аккаунт в социальной сети или на специальных порталах для того, чтобы продвигать свое дело.

Лев

Астрологи утверждают: в конце лета 2022 деньги будут течь ко Львам рекой. За какое бы дело ни взялись уроженцы огненного знака, оно обязательно принесет выгоду прямо сейчас или в ближайшем будущем. Кроме того, им в принципе будет везти во всех делах, так или иначе связанных с финансами. Так, например, если Лев давно мечтал подать заявку на какой-нибудь грант, учебный или для бизнеса, сейчас самое время этим заняться - звезды гарантируют, что все получится. Представители знака, инвестировавшие средства в какой-нибудь проект, также получат неожиданную прибыль.

Также денежные средства могут поступить в виде подарка от близкого человека, решившего побаловать любимого Льва.

Козерог

Люди, рожденные под знаком Козерога, также могут рассчитывать на обогащение в конце августа. Небесные светила говорят, что с наибольшей вероятностью это будет подработка - к представителю знака обратится человек, который предложит за определенную сумму выполнить ту или иную работу. Кстати, если сотрудничество окажется успешным, вполне возможно, что к услугам Козерога прибегнут еще не раз.