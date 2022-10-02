Готовьте карманы: этим трем знакам Зодиака несказанно повезет с деньгами в октябре

Каждый человек заботится о своем материальном благополучии и ищет способы дополнительного заработка. В октябре фортуна будет благосклонна только к трем знакам зодиака - денежные потоки устремятся к ним. Рассказываем, кто же оказался в числе счастливчиков.

Дева

В октябре одним из самых везучих в денежном плане знаков станет Дева. Представители земной стихии почувствуют прилив энергии, а также ощущение того, что у них в руках спорится любая работа. Астрологи отмечают, что в этот период уроженцы знака будут трудиться особенно продуктивно, чем привлекут внимание со стороны начальства. Финансовых проблем в октябре у Дев не предвидится, зато материальное поощрение за проделанную работу уже маячит на горизонте. Специалисты рекомендуют после плодотворных недель в офисе отправиться в небольшой отпуск - сейчас для этого самое время.

Трудолюбивая Дева заслужила отдых и возможность потратить часть заработанного на себя и свои увлечения.

Козерог

Еще один земной знак, который вошел в топ-3 везунчиков - это Козерог. Звезды говорят, что его представителям не придется даже делать ничего особенного, чтобы получать прибыль - деньги сами будут идти к ним в руки. Есть вероятность, что дадут о себе знать давние инвестиции, о которых Козероги и думать уже забыли. Либо же уроженцы знака получат неожиданное наследство, которое станет солидной прибавкой к их капиталу. Астрологи советуют Козерогам воспользоваться благоприятным моментом и позволить себе больше, чем обычно.

Например, знаку стоит восполнить свои ресурсы и отправиться на отдых. Несколько дней наедине с собой или с близкими людьми зарядят Козерога энергией для новых побед и свершений.

Водолей

Представители воздушного знака в октябре будут просто купаться в деньгах. Звезды сулят Водолею неожиданную финансовую прибыль, которая значительно укрепит их материальное положение. Кроме того, октябрь станет благоприятным временем для тех, кто давно хочет открыть собственный бизнес. Сейчас лучший момент для того, чтобы заложить основы своего дела и привести его к успеху и процветанию. Астрологи рекомендуют Водолеям также обратить внимание на свои хобби - некоторые из них можно успешно монетизировать.