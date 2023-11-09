Готовится за считанные минуты: домашние будут требовать добавки этого советского супа

Нередко хозяйки ломают голову, чем же удивить семью на кухне. Кажется, что все рецепты стандартных супов уже испробованы. На самом деле достаточно вспомнить прошлое и вооружиться опытом советских женщин.

В годы СССР был особенно популярен так называемый студенческий суп. Его ценили за дешевизну ингредиентов и сытность. Сейчас не составит труда повторить этот рецепт. Тем более что готовится суп за считанные минуты.

Основой блюда выступает половина килограмма картофеля. Его нужно сварить вместе с другими овощами — луком и морковью. Спустя 20 минут в кастрюлю также добавляют сосиски, нарезанные кружочками.

Когда блюдо будет уже почти готово, в кастрюлю также нужно опустить пару плавленых сырков. Этот секретный ингредиент добавит супу кремовую текстуру и насыщенность.

Опытные кулинары могут трансформировать рецепт на свой вкус. Иногда в студенческий суп добавляют болгарский перец или чеснок, а картофель заменяют макаронами.