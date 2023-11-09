Готовится за считанные минуты: домашние будут требовать добавки этого советского супа
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Нередко хозяйки ломают голову, чем же удивить семью на кухне. Кажется, что все рецепты стандартных супов уже испробованы. На самом деле достаточно вспомнить прошлое и вооружиться опытом советских женщин.
В годы СССР был особенно популярен так называемый студенческий суп. Его ценили за дешевизну ингредиентов и сытность. Сейчас не составит труда повторить этот рецепт. Тем более что готовится суп за считанные минуты.
Основой блюда выступает половина килограмма картофеля. Его нужно сварить вместе с другими овощами — луком и морковью. Спустя 20 минут в кастрюлю также добавляют сосиски, нарезанные кружочками.
Когда блюдо будет уже почти готово, в кастрюлю также нужно опустить пару плавленых сырков. Этот секретный ингредиент добавит супу кремовую текстуру и насыщенность.
Опытные кулинары могут трансформировать рецепт на свой вкус. Иногда в студенческий суп добавляют болгарский перец или чеснок, а картофель заменяют макаронами.