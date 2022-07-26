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Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты

26 июля 2022 18:15
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты

Артистка не стала скрывать свое отношение.

Надежда Бабкина призналась, что готова на хирургическое омоложение. По словам певицы, она не видит ничего противоестественного в пластической хирургии.

Как оказалось, 72-летняя артистка однажды уже оказывалась на столе хирурга, чтобы изменить свою внешность. Бабкина не скрывает, что сейчас она вновь готова заняться своим омоложением и не видит причин отказываться от этих процедур, так как результатов, которые она получает от массажей, ей уже недостаточно.

«Думаю, что пора. А что в этом такого?» — рассказывает певица в эфире шоу «Ты не поверишь!».

При этом артистка не скрывает, что ее одолевают противоречивые чувства. Дело в том, что Бабкина очень хочет перемен во внешности, но еще не готова к самим процедурам и к операции, поэтому не уверена, когда именно окажется на приеме у специалиста. Также певица не стала раскрывать, что именно собирается изменять в себе.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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