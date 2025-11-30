Готовимся заранее: 6 лучших новогодних фильмов на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу  

Рождественский сезон подступает — на выходных все чаще появляется желание укутаться в плед, заварить глинтвейн и включить что‑то уютное на Netflix. Мы собрали 6 новогодних фильмов разной тональности: от романтичных ромкомов до семейных сказок. Они помогут создать атмосферу праздника, даже если за окном нет снега, а ёлка ещё не наряжена. Выбирайте по настроению — и пусть новогодние чудеса начнутся прямо сейчас!

«Проблемы с шампанским» (2025)

Если хочется новогоднего настроения без излишней глубины и драмы — взгляните на «Проблемы с шампанским» (Champagne Problems) на Netflix. За неделю фильм собрал 20,5 млн просмотров: зрители ценят красивую картинку (парижские пейзажи, праздничная атмосфера), обаятельную игру Минки Келли и Тома Вознички, ненавязчивый юмор и классический ромком‑сюжет о бизнес‑леди, которая в Париже находит не только солидную сделку, но и любовь всей жизни.

Да, история предсказуема, а второстепенные персонажи одномерны — но для уютного рождественского вечера этого часто и хватает. 10/10, если вам нужен лёгкий эскапизм.

Фэнтези-комедия в очередной раз презентует мировому кинематографу довольно типичный (на первый взгляд) образ Санта-Клауса, однако вскоре зрители понимают, что имеют дело с вполне себе современным волшебником, который носит красную кожаную куртку вместо привычного тулупа и дополняет образ солнцезащитными очками.

Сам же сюжет «Рождественских хроник» разворачивается вокруг Кейт и Тедди Пирс — брата и сестры, которые в канун Рождества остаются дома одни и решают заснять на видео появление Санты с подарками. Помимо того, что визит волшебника точно станет не тем, чего ожидали дети, герои еще и отправятся в невероятное приключение, чтобы вместе с эльфами, летающими оленями и самим Сантой спасти любимый всеми праздник.

Если вам вдруг надоело каждый год пересматривать «Реальную любовь», но хочется чего-то похожего, «Пусть идет снег» станет идеальным вариантом — сюжет фактически повторяет историю культового ромкома, но все события на этот раз происходят с подростками.

Весь переполох в «Пусть идет снег» начинается после того, как городок под названием Грейстаун накрывает снежная буря, из-за которой во всем регионе останавливается жизнь. В этот момент из застрявшего в снегу поезда выбирается девушка, которая хочет переждать непогоду в небольшой кофейне неподалеку — при этом она даже не подозревает, что своими действиями перевернет судьбу сразу нескольких незнакомцев.

Для любителей новогодних мультфильмов у Netflix тоже есть хороший вариант — семейная комедия «Клаус», которую в 2020 году номинировали на «Оскар» как лучший мультфильм. «Клаус» преподносит знакомую всем фигуру Санта-Клауса под необычным углом, рассказывая о том, как именно он стал повелителем Рождества и любимцем детей по всему миру.

Сюжет изначально разворачивается вокруг незадачливого почтальона по имени Джеспер, которого начальство отправляет на крайний север, чтобы тот поучился чему-то, а заодно организовал там почтовое отделение. Уже на месте Джеспер понимает, что ему предстоит не только наладить работу почты в отдаленном городке, но и прекратить затянувшиеся распри между двумя влиятельными кланами.

В какой-то момент герой знакомится с лесным отшельником Клаусом, который занимает себя созданием игрушек — тогда Джеспер начинает убеждать нового знакомого рассказать всем о своем таланте.

Этот фильм станет настоящей находкой для тех, кто уже давно и по несколько раз пересмотрел все новогодние комедии 2000-х — правда, стоит поторопиться, пока «Рождество с неудачниками» не убрали с Netflix 30 ноября.

Картину снимал режиссер «Один дома» Крис Коламбус, а в центре сюжета — супружеская пара Лютер и Нора, которые решают не отмечать Рождество из-за того, что праздники их дочь Блэр проведет не дома. В итоге супруги отправляются в круиз по Карибским островам, но там их и настигнет Рождество — вместе с последствиями, которые им и не снились.

Нашумевшая романтическая комедия со звездой «Игры престолов» Эмилией Кларк еще долгое время разбирали на всевозможные мемы, что дало фильму неплохую рекламу и все же помогло добиться впечатляющих рейтингов на платформе. Сюжет предсказуем, но от этого не менее очарователен — действие разворачивается вокруг Кейт, которая работает эльфом в круглогодичном рождественском магазине в Лондоне.

Она вот уже который год предпочитает не думать о веселых праздниках или даже о том, чтобы наладить свою личную жизнь, но в это Рождество она встречает Тома Вебстера, который навсегда изменит ее циничные взгляды на жизнь.

Кстати, совсем недавно на экраны выходили и фильмы, которые не имеют никакого отношения к Новому году, но при этом все равно стали рождественской классикой — о них мы уже рассказывали в этой подборке.