Готовился сорвать «Ледниковый период»: признание Милохина вызвало оторопь

Сотрудничество с Даней Милохиным могло стать для Ильи Авербуха роковой ошибкой. Продюсер позвал тиктокера в свой проект «Ледниковый период», тот согласился, но впоследствии пожалел о своем решении.

Длительные и регулярные тренировки показались блогеру слишком изнурительными. Ранее в Сети писали, что музыкант мог покинуть каток, сославшись на усталость. Однако это далеко не все, на что способен Милохин.

Оказалось, что он готовился сорвать съемки ледового шоу. Признание, которое вызвало оторопь интернет-пользователей, исполнитель сделал в YouTube-шоу Насти Ивлеевой.

«Я хотел, никому не сказав, исчезнуть», — заявил Даня.

Также он отметил, что его планы дошли до Авербуха, который использовал дар убеждения и отговорил Милохина от опрометчивого поступка. Стоит отметить, что спортсмен не ошибся, разглядев потенциал звезды социальных сетей. В результате блогер и его партнерша, фигуристка Евгения Медведева, дошли до финала и получили приз зрительских симпатий.