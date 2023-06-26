Готова за деньги на все: выходка Валиевой повергла в шок преданных фанатов

Новое шоу Татьяны Навки в Сочи шокировало фанатов фигурного катания. Оказалось, что участница олимпийской сборной страны Камила Валиева не готова отвечать своим поклонникам на их любовь без дополнительной оплаты.

Валиева играет одну из главных ролей в ледовом шоу «Спящая красавица». После представления зрители обратились к юной звездочке с просьбами дать автограф или сделать совместную фотографию. Оказалось, что сделать это бесплатно нельзя. «Экспресс газета» пишет, что за автограф девушки нужно было заплатить 1000 рублей, а подписывать Камила соглашалась только заранее купленные программки. Такой же прайс действовал и на совместные фотографии с фигуристкой.

Фанаты оказались глубоко разочарованы таким меркантильным подходом, но многие из них оправдывают Валиеву. Они уверены, что платное общение с поклонниками было требованием организаторов, а не самой фигуристки.