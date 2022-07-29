Готова сменить профессию: устроившая шоу Самбурская огорошила признанием

Настасья Самбурская взбудоражила поклонников своей новой профессией. Как оказалось, знаменитость теперь занимается магией.

Звезда «Универа» поделилась со своими фанатами неожиданным снимком. На фото можно увидеть карты, свечи и другие магические атрибуты, аккуратно разложенные на столе. Как оказалось, актриса решила освоить новую профессию, поэтому теперь является ведьмой.

«В полку ведьм, кажется, прибыло. Занимаюсь я исключительно белой магией», — признается артистка в своих социальных сетях.

При этом Самбурская отметила, что не сможет навести на кого-либо порчу и принести другой вред, поэтому недоброжелателям не стоит об этом беспокоиться. Артистка однако не стала раскрывать подробности своего нового занятия. Неизвестно, насколько серьезно знаменитость решила увлечься потусторонними силами и не является ли это шуткой.