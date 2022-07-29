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Готова сменить профессию: устроившая шоу Самбурская огорошила признанием

29 июля 2022 16:10
Готова сменить профессию: устроившая шоу Самбурская огорошила признанием

Поклонники не ожидали таких перемен в жизни актрисы.

Настасья Самбурская взбудоражила поклонников своей новой профессией. Как оказалось, знаменитость теперь занимается магией.

Звезда «Универа» поделилась со своими фанатами неожиданным снимком. На фото можно увидеть карты, свечи и другие магические атрибуты, аккуратно разложенные на столе. Как оказалось, актриса решила освоить новую профессию, поэтому теперь является ведьмой.

«В полку ведьм, кажется, прибыло. Занимаюсь я исключительно белой магией», — признается артистка в своих социальных сетях.

При этом Самбурская отметила, что не сможет навести на кого-либо порчу и принести другой вред, поэтому недоброжелателям не стоит об этом беспокоиться. Артистка однако не стала раскрывать подробности своего нового занятия. Неизвестно, насколько серьезно знаменитость решила увлечься потусторонними силами и не является ли это шуткой.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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