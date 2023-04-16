Готова сменить профессию: Камила Валиева раскрыла, что ждет ее в будущем

Камила Валиева добилась немалых высот в фигурном катании. В 15 лет она исполнила главную мечту многих спортсменов — стала олимпийской чемпионкой. Теперь знаменитость строит планы на будущее. Оказалось, что она вовсю готовится сменить профессию.

Фигуристка призналась, что ранее всерьез задумывалась о том, чтобы стать психологом. Однако Валиева поняла, что это не ее путь. По словам спортсменки, чужие истории она принимает слишком близко к сердцу, поэтому в этой отрасли ее «надолго не хватит».

В чем у звезды точно нет сомнений, так это в том, что она пойдет учиться на тренера. Получив эту специальность, спортсменка будет думать, что делать дальше. Сегодня она не исключает того, что займется актерской деятельностью. Ранее Валиева засветилась в музыкальных клипах некоторых известных артистов и поняла, что эта сфера ей интересна. В то же время знаменитость уточняет, что еще слишком молода, чтобы сделать окончательный выбор.