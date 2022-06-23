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Готова разделить пенсию на двоих: Клара Новикова огорошила признанием

23 июня 2022 17:40
Готова разделить пенсию на двоих: Клара Новикова огорошила признанием

Артистка не смогла бросить подругу в беде.

Клара Новикова призналась, что готова помогать финансово своей подруге Регине Дубовицкой. Ранее знаменитость жаловалась на чересчур низкую пенсию.

По словам звезды «Аншлага», она получает очень маленькие государственные выплаты, так как не имеет никаких званий, а, соответственно, и доплат. Каждый месяц ей приходит 16 тысяч рублей, из-за чего она до сих пор вынуждена работать. Как призналась Новикова, она готова помогать своей давней подруге. По словам артистки, если Дубовицкой до сих пор не повысили пенсию, а она чувствует потребность в деньгах, то они будут жить на ее заработки вместе.

«Поделюсь с ней своей пенсией», — признается артистка в беседе с порталом Prozvezd.info.

Отметим, что сама Новикова была признана народной артисткой России еще в 1997 году. Поэтому знаменитость получает специальную надбавку к основным выплатам.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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