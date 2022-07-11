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Киноафиша Статьи Готова ради пиара на все: Лолита сделала сенсационное признание

Готова ради пиара на все: Лолита сделала сенсационное признание

11 июля 2022 11:10
Готова ради пиара на все: Лолита сделала сенсационное признание

Артистка не стала скрывать свое мнение.

Лолита Милявская удивила поклонников своим поведением в аэропорту. Соответствующей записью артистка поделилась в личном Telegram-канале.

В коротком видео знаменитость признается, что впервые в жизни намерена воспользоваться своей популярностью. В ролике она в шутку просит задержать ради нее самолет, ведь она страдает от недосыпа и хочет насладиться коротким сном на диване аэропорта. Чуть позже исполнительница призналась, что подобным роликом хотела лишь познакомить фанатов с закулисной жизнью артистов.

Подписчики не оставили без внимания неожиданную публикацию Милявской. Кто-то похвалил исполнительницу за чувство юмора, однако другие решили, что подобные заявления артистка делает ради собственного пиара, поэтому из-за подобных записей в СМИ могут рождаться провокационные слухи.

«Не ожидал от нее такого», — признался один из фанатов.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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