Готова ради пиара на все: Лолита сделала сенсационное признание

Лолита Милявская удивила поклонников своим поведением в аэропорту. Соответствующей записью артистка поделилась в личном Telegram-канале.

В коротком видео знаменитость признается, что впервые в жизни намерена воспользоваться своей популярностью. В ролике она в шутку просит задержать ради нее самолет, ведь она страдает от недосыпа и хочет насладиться коротким сном на диване аэропорта. Чуть позже исполнительница призналась, что подобным роликом хотела лишь познакомить фанатов с закулисной жизнью артистов.

Подписчики не оставили без внимания неожиданную публикацию Милявской. Кто-то похвалил исполнительницу за чувство юмора, однако другие решили, что подобные заявления артистка делает ради собственного пиара, поэтому из-за подобных записей в СМИ могут рождаться провокационные слухи.