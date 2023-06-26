Готова пойти на крайние меры: Волочкова бьется за право на встречу с дочерью

У Анастасии Волочковой в последнее время все больше проблем с дочерью. В прошлом месяце женщина жаловалась в социальных сетях, что Ариадна не хочет видеть маму на Последнем звонке. Теперь же Super сообщает, что для балерины не нашлось места на выпускном вечере наследницы. По данным издания, Анастасии пришлось закатить скандал заместителю директора лицея при ВШЭ, где учится младшая Волочкова.

Из разговора стало известно, что каждый выпускник лицея получает три билета на праздник, для себя и двух родственников. Распределяют эти места между родными сами ученики. Ариадна Волочкова отдала билеты отцу Игорю Вдовину и его новой жене, с которыми вместе сейчас и живет. Анастасии билета не досталось.

Балерина сообщила, что готова пойти на любые меры, чтобы попасть на выпускной, и потребовала выдать на нее дополнительный билет. Когда разговор слили в Сеть, поклонники были в шоке от истерики балерины.

Заместитель директора обещала, что постарается решить эту семейную проблему. Анастасия Волочкова считает эту ситуацию кознями бывшего мужа, ведь он участвует в организации праздника.