Готова пойти на крайние меры: 63-летняя Гузеева огорошила признанием

Телеведущая Лариса Гузеева никогда не скрывала, что недовольна своими формами. Знаменитость перепробовала массу диет, однако лишние килограммы каждый раз возвращались. В результате дошло до того, что артистка готова пойти на крайние меры.

Актриса узнала, что певица Слава сделала липосакцию у известного пластического хирурга. Результат услуги под названием «тело под ключ» знаменитость охотно продемонстрировала в своих социальных сетях. Публикация попалась на глаза Гузеевой, которая тут же попросила исполнительницу дать ей адрес чудо-специалиста.

Подобная просьба телеведущей огорошила ее поклонников. Теперь многие из них гадают, когда же Гузеева, которая с недавних пор ведет шоу «Голос 60+», найдет время для того, чтобы сделать пластику и пройти реабилитацию. Ведь восстановление, как пишут в Сети, может длиться до 10 недель.