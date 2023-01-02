Готова оголяться в 53 года: звезда «Друзей» раскрыла секрет идеальной фигуры

Дженнифер Энистон может смело щеголять в бикини. Актриса обладает точеными формами, которые заставляют мужчин сходить с ума, а женщин захлебываться от зависти.

Своей худобой знаменитость обязана вовсе не хорошей генетике. Как оказалось, звезда сериала «Друзья» склонна к полноте, поэтому ей приходится тщательно контролировать свой вес.

В частности, бывшая жена Брэда Питта придерживается зональной системы питания. Это означает, что каждая порция еды содержит 40% углеводов, 30% белков и столько же жиров. Утренний кофе артистка заменила на стакан воды с лимонным соком, которым запивает овсянку с фруктами или же ягодами.

Из своего меню Энистон полностью исключила картофель, сахар, мучные изделия, фасоль. Рацион артистки состоит преимущественно из овощей, зелени, рыбы и нежирных сортов мяса. Также звезда экрана не забывает выпивать необходимое количество воды и полноценно отдыхать. Все это и позволяет ей похвастаться идеальной фигурой в 53 года.