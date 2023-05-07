Готова на крайность: Бабкина обезумела от горя из-за смерти близкого

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля из-за многочисленных проблем со здоровьем. Прощание с модельером и похороны организовывал его сын Егор, из-за чего последнее пристанище кутюрье нашел на кладбище в городе Щелково недалеко от Москвы. И подобное решение, как оказалось, совершенно не устроило близких друзей знаменитости.

По словам художника Никаса Сафронова, Надежда Бабкина планирует организовать перезахоронение Зайцева. Якобы певица связалась с живописцем и заявила, что уже собирает подписи поклонников, чтобы отправить тело модельера на одно из знаменитых московских кладбищ.

«Бабкина собирается создать инициативную группу, чтобы его перезахоронить», — цитирует слова Сафронова «Московский комсомолец ».

Сама Бабкина при этом отметила, что не понимает такого решения сына Зайцева. По ее мнению, модельер, учитывая все его заслуги, «достоин большего» и не должен покоиться так далеко от города, в котором творил всю жизнь.