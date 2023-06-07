Готова на крайние меры: Надя из «Иронии судьбы» накинулась на Пугачеву

Польская актриса Барбара Брыльска была невероятно гармонична в образе Нади из комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Учительница русского в фильме говорила без сильного акцента, несмотря на то, что у исполнительницы роли он был.

Такого результата удалось добиться благодаря тому, что озвучивать главную героиню доверили Валентине Талызиной, а в сцене с песней зрители слышали Аллу Пугачеву. В итоге при просмотре картины у людей не возникало диссонанса.

Однако Барбара Брыльска затаила обиду на артисток, которые подарили голос ее персонажу. И зависть толкнула кинозвезду на очень глупый поступок. Она вместе с Примадонной должна была посетить одно мероприятие, но певица сильно задерживалась. Польская актриса с обвинениями накинулась на опаздывающую исполнительницу и сказала: «Короли всегда приезжают первыми». Такая грубая фраза была неуместна, поскольку Алла Борисовна возвращалась после озвучивания Нади и никак не успевала во время приехать.