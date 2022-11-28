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Готова к собственным похоронам на 100%: выходка Ким Кардашьян шокирует каждого

28 ноября 2022 08:45
Готова к собственным похоронам на 100%: выходка Ким Кардашьян шокирует каждого

Звезда уже знает, какой будет в гробу.

Поклонников интересует все, что связано не только с жизнью их кумиров, но и со смертью. К тому же многие селебрити будто намеренно подогревают интерес к этой теме и начинают заранее готовиться к своим похоронам. Оказалась в их числе и Ким Кардашьян.

Больше всего модель озабочена тем, как будет выглядеть лежа в гробу. Звезда реалити не готова доверить свой посмертный аутфит посторонним людям, поэтому составила завещание, в котором расписала все от А до Я.

Официальный документ включает в себя четкие инструкции о том, какими должны быть макияж, укладка и одежда Кардашьян. Не забыла она и о цвете лака для ногтей, который также уже выбрала.

«Я опасаюсь того, что могу быть в таком плохом состоянии, что не смогу даже сформулировать свои пожелания. Мне важно, чтобы и прическа, и лицо были безупречными. Хочу выглядеть в гробу идеально», — объяснила свою выходку знаменитость.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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