Готова к собственным похоронам на 100%: выходка Ким Кардашьян шокирует каждого

Поклонников интересует все, что связано не только с жизнью их кумиров, но и со смертью. К тому же многие селебрити будто намеренно подогревают интерес к этой теме и начинают заранее готовиться к своим похоронам. Оказалась в их числе и Ким Кардашьян.

Больше всего модель озабочена тем, как будет выглядеть лежа в гробу. Звезда реалити не готова доверить свой посмертный аутфит посторонним людям, поэтому составила завещание, в котором расписала все от А до Я.

Официальный документ включает в себя четкие инструкции о том, какими должны быть макияж, укладка и одежда Кардашьян. Не забыла она и о цвете лака для ногтей, который также уже выбрала.