Готов стать вторым Бельмондо: Сергей Пенкин не стал молчать о пластике

Сергей Пенкин не собирается следовать примеру многих своих коллег по отечественному шоу-бизнесу. Артист принял для себя твердое решение о визите к пластическому хирургу. Оказалось, что музыкант готов стать вторым Бельмондо. Именно по этой причине он отказался от идеи лечь под нож, чтобы скрыть возрастные изменения.

«С лицом я ничего не делал. Мне нравится стареть, как старел Жан-Поль Бельмондо. Когда человек делает пластику, не видно, что он прошел и прожил. А Бельмондо — это жизнь и история. Там совсем другое лицо, интересное», — подметил певец в рамках YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Также исполнитель признался, что ему вовсе не страшно стареть. По словам знаменитости, нужно бояться не старости, а одиночества. Кроме того, Пенкин заметил, что боится стать невостребованным.