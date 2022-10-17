Готов стать отцом: 60-летний Лепс огорошил неожиданным признанием

Григорий Лепс пережил развод с Анной Шаплыковой, с которой состоял в законном браке 21 год. Ранее артист не раз говорил о том, что расставание с любимой женой, которая всегда была его главной опорой в жизни, стало для него большим испытанием. Теперь же певец ясно дал понять, что оправился от разрыва и готов к серьезным переменам в личной жизни.

Музыкант заявил, что семья по-прежнему остается для него самым главным. Лепс порадовался тому, что в сентябре этого года испытал ранее незнакомые ему эмоции: исполнитель хита «Рюмка водки на столе» впервые стал дедушкой. Дочь от первого брака Инга подарила знаменитости внука.

Однако, как оказалось, артист, у которого есть еще трое наследников от Шаплыковой, не прочь стать отцом в пятый раз. «Кто знает, может, у меня будут еще дети», — огорошил поклонников неожиданным признанием Григорий Викторович в беседе с порталом Rr-life.