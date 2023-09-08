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«Готов сдать ДНК-тест»: предполагаемый отец детей Пугачевой вышел на связь

8 сентября 2023 10:45
«Готов сдать ДНК-тест»: предполагаемый отец детей Пугачевой вышел на связь

Все тайное становится явным.

Алле Пугачевой лучше не читать последние новости о своей личной жизни. Известный артист назвал себя бывшим любовником артистки — назревает громкий скандал.

Сергей Савин прославился благодаря шоу «Фактор А», где его наставницей была Примадонна отечественной эстрады. Молодой стройный брюнет очаровал певицу. По его словам, из-за него звезда чуть было не отменила свадьбу с юмористом, которому впоследствии подарила двух наследников.

Близнецы Лиза и Гарри оказались невольно втянуты в пикантный конфликт. Поклонники заметили, что брат и сестра сильно похожи на экс-возлюбленного своей матери. Эти разговоры дошли до Савина — исполнитель подлил масла в огонь тем, что не стал открещиваться от звания отца детей Аллы Борисовны.

«Готов сдать ДНК-тест», — ошарашил он заявлением в беседе с порталом «Утро».

«Готов сдать ДНК-тест»: предполагаемый отец детей Пугачевой вышел на связь
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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