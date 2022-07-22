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Готов пойти в суд: оскандалившийся Тарасов выступил с заявлением

22 июля 2022 14:05
Готов пойти в суд: оскандалившийся Тарасов выступил с заявлением

Футболиста оскорбили слухи о его неверности жене.

На днях блогер Ольга Лейбман удивила подписчиков в Сети, рассказав о встрече с Дмитрием Тарасовым. По ее словам, спортсмен начал ходить в тот же фитнес-клуб, посетительницей которого она давно является. Вот только, по мнению Ольги, в зал Тарасов ходит не для того, чтобы поддерживать физическую форму. Лейбман стала свидетельницей того, как Дмитрий флиртовал с другими девушками и даже записал телефон одной из них. Блогера возмутило поведение многодетного отца и примерного семьянина, ведь именно такой образ Дмитрий создает себе в соцсетях.

Оскандалившийся Тарасов выступил с заявлением. Футболист отметил, что давно ходит в спортзал, но никогда не видел там Лейбман. Что же касается его общения с другими женщинами, то Дмитрий признался, что лишь перебросился словами с собственным тренером.

После того, как видео Ольги начали присылать ему и его жене Анастасии Костенко, Тарасов остался шокирован таким поведением блогера. Он убежден, что хейтеры специально стараются испортить отношения в его семье. Как заметил Тарасов, его супруга спокойно отреагировала на новые сплетни. А вот сам футболист настроен не так миролюбиво: он уже заявил, что готов пойти в суд, чтобы привлечь Лейбман за клевету, передает издание «СтарХит».

Фото: Соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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