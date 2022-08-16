Готов пойти на поклон к королеве? Принц Гарри возвращается в Великобританию после скандала

Принц Гарри намерен провести осень у себя на родине. Наследник престола в ближайшие недели прилетит в Лондон, где посетит сразу несколько благотворительных организаций и сделает серию светских визитов. После герцог отправится в Германию, ведь там пройдут традиционные «Игры непобежденных». Компанию в путешествии ему составит супруга Меган Маркл.

При этом, как пишет портал Hello! со ссылкой на пресс-секретарей герцогов Сассекских, пока неизвестно, отправятся ли в неожиданное путешествие с родителями их наследники — Арчи и Лилибет. Как уверены поклонники, принц Гарри и Меган Маркл предпочтут оставить детей дома в США, чтобы не утомлять их продолжительным перелетом и необходимостью светских визитов.

Также фанатов интересует, готов ли принц Гарри к очередной встрече со своей бабушкой. Дело в том, что конец лета и начало осени королева традиционно проводит в Балморале, поэтому будет находиться именно там во время визита герцогов Сассекских. И наследнику престола придется выделить несколько дней своего путешествия специально для визита к королеве.