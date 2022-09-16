Готов потерять миллионы: оскандалившийся принц Гарри пошел на попятную

Принц Гарри отложил выпуск своих мемуаров. Наследник короны собирался уже в ноябре представить миру разоблачительную автобиографию, однако смерть Елизаветы заставила его пересмотреть планы.

Как рассказали инсайдеры в издательстве, сейчас сын Карла III не намерен публиковать книгу. Он якобы планирует переписать некоторые части, в которых упоминается его бабушка, и добавить главы, посвященные ее смерти. Еще одна причина — уважение к Елизавете и своим родственникам.

По данным портала Page Six , теперь книга может выйти в начале следующего года. За ближайшее время принц Гарри подготовит все необходимое и отправит ее в печать. При этом, как отмечают инсайдеры, герцог не беспокоится, что получит свой гонорар в 20 млн долларов значительно позднее. Самое главное для него — почтить память Елизаветы на страницах своих мемуаров.