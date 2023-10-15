Готов к пластической операции: Костомаров снова ляжет под нож хирурга

В последние месяцы Роман Костомаров не покидает столичные больницы. Спортсмен все силы тратит на восстановление, перенес уже не одно хирургическое вмешательство и освоил ножные протезы. Как оказалось, в ближайшее время ему предстоит пластическая операция, которая поможет вернуть фигуристу руки.

По данным СМИ, врачи намереваются восстановить подвижность оставшейся фаланги большого пальца, с которой не так давно начались проблемы. Для этого Костомаров в очередной раз ляжет на стол хирурга. И уже после вмешательства он сможет надеть ручные протезы, которые не так давно успешно протестировал. Ради них спортсмен даже продал свой мотоцикл Yamaha и взял кредит, но остался доволен разработкой ученых.

Помимо этого, фигуриста ждет и другая операция по очистке раны. Как признался сам Костомаров, ему должны в ближайшее время почистить и закрыть повреждение.