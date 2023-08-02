Готов для нее на все: Аверин поставил точку в слухах о романе с Якуниной

Максим Аверин, кажется, привык к тому, что его личная жизнь рассматривается поклонниками чуть ли не под микроскопом. От внимательных фанатов не укрылась особенная связь неженатого актера с коллегой по сериалу «Склифосовский» Анной Якуниной.

Звезда экрана больше не может скрывать нежные чувства к коллеге по цеху. Слухи об их любовной связи ходят уже давно, и Аверин, наконец, решил поставить точку в этих недвусмысленных разговорах.

Артист признался, что души не чает в Якуниной и готов ради нее буквально на все. Аверин назвал актрису той самой женщиной, ради которой ему хочется делать поступки.

«Она многое значит в моей жизни», — заявил он в одном из интервью.

Однако при этом звезды уточняют, что остаются всего лишь близкими друзьями. Стоит отметить, что Якунина счастлива замужем за Алексеем Свиридом, который также поддерживает дружеские отношения с Авериным.