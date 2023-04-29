Готов даже драться: после 50 лет брака Боярский едва держит себя в руках

Михаил Боярский и Лариса Луппиан стали мужем и женой в 1977 году. За годы совместной жизни они воспитали двоих детей и считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако даже в их отношения есть место ссорам и конфликтам.

По словам самого Боярского, они с женой ругаются преимущественно из-за работы. Дело в том, что Луппиан работает худруком в театре им. Ленсовета, и под ее руководством Боярский участвует в двух постановках. Они регулярно обсуждают спектакли и спорят из-за той или иной сцены.

«Ругаемся часто, но чисто на профессиональные темы — из-за мизансцены, из-за неправильной интонации», — цитирует слова артиста «Экспресс газета».

Мира супруги пытаются достичь практически сразу. Как признался Боярский, уже после репетиции они мирятся, чтобы «не подраться перед сном» и не приносить конфликты в дом.