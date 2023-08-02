Готов был жениться: Батрутдинов узнал о фаворитке то, что разбило ему сердце

Тимур Батрутдинов долгие годы считается одним из самых завидных холостяков страны. Однако сам артист не наслаждается своим положением, а стремится создать семью. Но его попытки не приводят к успеху.

Так, на проекте «Выжить в Дубае» он познакомился с Ангелиной Татарченковой. Участница шоу покорила сердце звезды Comedy Club своей красотой и естественным поведением. Комик отвел девушку на свидание и был уверен, что в будущем они непременно смогут построить крепкую семью.

Однако оказалось, что сердце Татарченковой несвободно. В родном городе ее ждет жених, а Батрутдинова она использовала, чтобы привлечь к себе внимание публики, и совершенно не заинтересована в романе с ним.

Поведение Ангелины шокировало комика. Он был разочарован девушкой и ее поведением, о чем не постеснялся рассказать.