Готично, но вторично: 2 сезон «Уэнсдэй» хуже первого почти во всем — Netflix совершил одну непростительную ошибку

Прошло два с половиной года, и «Уэнсдэй» вернулась. Становится ли вторая часть мистического бестселлера Netflix чем-то большим, чем просто фан-сервис с привкусом Бертона? Увы, нет. Да, тут все еще есть Дженна Ортега, стильная готика и полчища воронов, выклевывающих глаза — но волшебства первого сезона не хватает даже на пару серий.
Виноваты ли в этом лишние персонажи, раздутый семейный ансамбль или сценарий, забывший, за что мы полюбили «Уэнсдэй»? Ответ: все сразу.
Проблема изобилия: «Семейка Аддамс» выходит на первый план
Ключевой поворот второго сезона — это окончательное превращение «Уэнсдэй» в «Семейку Аддамс». Пагсли теперь студент, у него электрические пальцы и школьный конфликт. Мортиша и Гомес осели в кампусе, и сцены с ними напоминают ситком. Даже Бабушка Фрамп подтянулась, добавив в кадр Джоанну Ламли и легкий флер «Аббатства Даунтон» на максималках.
Местами это мило, но чаще — перегружено. Сатира теряет остроту, когда все вокруг странные. Аддамсы смешны, когда они не вписываются в обычный мир, а тут они вписались до потери индивидуальности.
Уэнсдэй в тени: герой второго плана в собственном сериале
Дженна Ортега по-прежнему играет четко и выразительно — даже когда ей приходится одновременно плакать черной жижей и распутывать семейные тайны. Но сценарий отодвигает ее на второй план.
Слишком много новых лиц: харизматичный директор в исполнении Стива Бушеми, музыкальный педагог Билли Пайпер, загадочная докторша в исполнении Тэнди Ньютон. Даже у поклонницы Уэнсдэй — девочки с глазами в стиле Тима Бертона — есть своя сюжетная линия.
И все бы хорошо, но в итоге исчезает то, за что зрители приходили в первом сезоне: харизма главной героини и ее неповторимая химия с Энид.
Есть и светлые стороны — особенно в тени
Не все мрачно. Производственный дизайн, как всегда, на уровне: бурые интерьеры, клетчатые мундиры, странные механизмы и анимационная вставка от самого Бертона — чистое визуальное лакомство.
Местами сериал все еще умеет быть зловеще смешным, а сцены с Уэнсдэй и Мортишей дают неожиданную драматическую глубину. У них наконец-то случился бой — буквально, с отсылкой к кинопрошлому Зеты-Джонс. Ну а поклонники «Семейки» получат множество пасхалок.
Наблюдение со стороны
Если в первом сезоне сюжет шел по четкой линии: тайна, расследование, танец века, то во втором все плавает. Визионерская четкость уступила место сериалу «про все и сразу».
Да, нас снова ждет загадка, преследователь, зловещие пророчества, но они расплываются на фоне второстепенных школьных интриг и семейных реплик. А когда финал четвертой серии делает паузу до осени — это вовсе портит вайб.
Парой слов: плюсы и минусы «Уэнсдэй 2.0»
|
Плюсы
|
Минусы
|
Дженна Ортега по-прежнему сияет — мертвый вайб и черный юмор на месте
|
Главная героиня теряет вес на фоне новых персонажей
|
Визуальный стиль и атмосфера — темная сказка с узнаваемым Бертоном
|
Сюжет перенасыщен, но интрига — размазана
|
Сцены с Мортишей добавляют драматургии и накала — ее арку прописали лучше, чем в 1 сезоне
Вывод:
Часть вторая не провал, но и не триумф. Скорее — качественное, но рассеянное продолжение с заделом на финальный рывок в Part 2, которая выйдет 3 сентября. Надеемся, Уэнсдэй еще соберет себя в кучу — и сожжет сценарий, где она второстепенный персонаж.
