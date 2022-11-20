Государство контрастов: что так ошарашило иностранца, приехавшего в СССР

В 1964 году в Москву приехал Михайло Михайлов. Михайлов родился в семье русских эмигрантов в Югославии и мечтал побывать на своей исторической Родине. Впечатления о поездке в столицу России он превратил в книгу «Лето московское 1964».

Михайло признавался, что Москва не похожа на то, что о ней пишут в зарубежной печати и в советской прессе. Иностранца поразило, насколько же Москва огромная.

Михайло Михайлов отмечал, что люди в Москве грубоваты, но когда видят иностранный паспорт, то сразу становятся вежливыми.

Михайлова шокировало сочетания вездесущих церквей и памятников Ленину, а также большое количество очередей, вытрезвителей и пьяных на улицах. Особенно выходец из Югославии проникся зданием МГУ и дружелюбными московскими студентами.