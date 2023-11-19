Гости подумают, что в нем есть мясо: рецепт сытного и дешевого новогоднего салата со свеклой

Из года в год большинство хозяек готовят на новогодний стол одни и те же закуски и блюда. «Оливье», «Мимоза», «Селедка под шубой», холодец, бутерброды с икрой — этот набор ждет миллионы российских семей 31 декабря. Но если привычные кушанья приелись, попробуйте этот рецепт сытного и вкусного салата.

Понадобятся три свеклы, две дольки чеснока, шесть грецких орехов, столько же чернослива, соль, майонез и перец по вкусу. Готовится блюдо невероятно просто. Для начала отварите свеклу, а затем почистите и мелко натрите на терке. Чеснок необходимо пропустить через пресс. Параллельно положите чернослив отмокать в кипяченой воде на пять минут.

Потом достаньте из сухофрукта косточки и мелко порежьте его. Разрубите орехи. Далее смешайте все ингредиенты и заправьте майонезом (для более легкого вкуса используйте сметану}. Не забудьте посолить и поперчить. Перед подачей желательно оставить блюдо в холоде на час — и можно есть.