Гости на Новый год будут требовать добавки: это праздничное блюдо обожали русские цари

Некоторые хозяйки буквально весь год готовятся к тому, чтобы накрыть стол вечером 31 декабря. Они составляют меню, ищут необычные рецепты, чтобы удивить домашних и гостей. В ход идут блюда зарубежной кухни и разные деликатесы.

А ведь искать идеи для новогоднего стола можно и в истории России. Есть определенное блюдо, которое просто обожали русские цари. Оно и сейчас станет украшением праздника и поразит всех присутствующих.

Это печень по-старинному. Для ее приготовления необходимо взять 750 граммов мясного продукта, разрезать поперек и развернуть как книжку. Сверху выкладываются ломтики сала, а также лук и чеснок, обжаренные на растительном масле.

Печень сворачивают в форму рулета. После этого ее нужно обжарить в топленом масле на сковороде до образования золотистой корочки. Затем в посуду вливают два стакана заранее заготовленного мясного бульона, а также добавляют корень петрушки и нарезанную морковь.

Тушить блюдо нужно до готовности. При подаче печеночный рулет разрезают на отдельные порции. В качестве гарнира можно использовать картофель.